На заході Туреччини археологи розкопали унікальні кам'яні голови грецьких богів (фото)

У Туреччині археологи знайшли кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую

Кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую знайшли під час розкопок в районі римських мостів, які перетинають потік Пенкалас, притоку річки Риндакос.

Про це пише Heritage Daily. Археологи з Університету Кютахья Думлупинар (Kütahya Dumlupınar University) виявили знахідки під час розкопок стародавнього міста Айзаной, розташованого на території сучасного турецького міста Чавдархісар. У 2021 році в безпосередній близькості від останнього відкриття також виявили кам'яні голови Афродіти і Діоніса. А в 2020 році археологи знайшли безголову статую Геракла.

Айзаной був заснований як фрігійське місто на західній частині Фрігійського царства. Протягом елліністичного періоду місто чергувалося між гегемонією Пергамського та Віфінського королівств, а потім потрапило під контроль Риму в 133 році до нашої ери.

Його монументальні будівлі датуються ранньою імперією до 3-го століття нашої ери, періоду, коли Айзаной був важливим політичним та економічним центром у римській провінції Фрігія Пакатіана.

Після 7-го століття нашої ери Аезані занепав, а деякі будівлі на храмовому пагорбі були перетворені в період сельджуків (1040 і 1157 рр. н. е.) на цитадель татарами Чавдар (яким називається недавнє поселення Чавдархісар).

Археологи знайшли кам'яні голови статуй грецьких богів: Ерос – бог кохання і сексу, Діоніс – бог збору винограду, виноробства, садів і плодів, рослинності, родючості, божевілля, ритуального божевілля, релігійного екстазу, свята, і театру, Геракл – божественний герой у грецькій міфології та син Зевса й Алкмени, і кілька інших богів із грецького пантеону.

Голови грецьких богів, знайдені археологами в Туреччині

Команда також виявила майже повну статую, не вистачало лише половини п'єдесталу та однієї ноги. Статуя має понад 2 метри у висоту і зображує чоловічу фігуру, хоча команда ще не оголосила, чи представляє вона важливу фігуру з Айзаноя, чи легендарного героя або бога.

Археологи знайшли майже повну статую, якій не вистачало лише половини п'єдесталу та однієї ноги

"Під час сезону розкопок 2022 року ми виявили багато блоків, що належать до мосту. Крім того, ми натрапили на сонячний годинник і багато фрагментів мармурової скульптури", – сказав професор, доктор Гьохан Кошкун з Університету Кютахья Думлупинар, коментуючи результати розкопок.

Раніше у Туреччині археологи розкопали другий храм урартського царя Менуа та залишки гробниці.

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