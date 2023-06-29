Почнеться 'чорна смуга': липень принесе великі проблеми п'яти знакам зодіаку

Липень 2023 року принесе погані новини п'ятьом уродженцям зодіакального кола. Декому загрожують проблеми на роботі, ДТП, інші можуть зіткнутися з великими фінансовими проблемами та залізти у борги.

Як заявив УНІАН астролог Влад Росс, у зоні ризику Водолії, Риби, Тельці, Терези та Козероги. Ось що на них чекає!

Водолій

У Водоліїв на роботі буде повний аврал – завдань буде так багато, що про відпочинок доведеться забути. Крім того, їм доведеться виконати старі обіцянки, про які вони вже давно забули. У липні підвищений ризик аварій, тож на дорозі не можна втрачати пильності ні на мить. Справи можуть трохи налагодитись лише в останній тиждень липня.

Риби

На Риб чекають доленосні події, які розвернуть їхнє життя, але в негативний бік. Проблеми торкнуться особистого життя, роботи та стосунків з друзями. Уродженцям знаку потрібно набратися терпіння і просто пережити цей поганий період.

Телець

Тельці зіткнуться з низкою труднощів, які їм доведеться подолати. Можливі проблеми у стосунках із другою половинкою чи родичами. Найкраще не влаштовувати сварок, адже навіть дрібниця може призвести до великого скандалу. Кар'єра Тельців піде під укіс, їм доведеться терміново міняти плани.

Терези

Терези будуть відчувати напругу весь липень – їм потрібно трохи заспокоїтися і видихнути. Під ударом опиняться стосунки з колишніми діловими партнерами, доведеться змінювати оточення. На роботі можуть виникнути конфлікти з керівництвом, що позначиться на здоров'ї. Терезам варто бути більш уважними до сигналів свого організму.

Козеріг

Для Козерогів липень справді буде "чорним місяцем". У уродженців знаку не буде виходити нічого – нові зустрічі, знайомства і справи принесуть одні проблеми. Їм краще відмовитися від далеких поїздок та перельотів, підвищений ризик катастроф. Проте найсильніше постраждає фінансова сфера – Козерогам не вистачатиме грошей, ще доведеться повертати борги. Козероги можуть впасти у депресію.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.