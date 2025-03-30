Надбавка до пенсії: як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн

В Україні рівень пенсій залишається невисоким, а через складну економічну ситуацію, спричинену війною, уряд ухвалив рішення не підвищувати соціальні стандарти у 2025 році. Водночас для окремих категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати.

Таку інформацію оприлюднив сайт РадіоТрек. У 2025 році пенсійні виплати призначатимуться громадянам, які досягли 60-річного віку та мають страховий стаж не менше 32 років. Також право на пенсію отримають українці віком 63 та 65 років, якщо їхній трудовий стаж становить щонайменше 22 та 15 років відповідно.

Для українців, яким виповнилося 65 років, передбачена спеціальна надбавка у випадку, якщо їхня пенсія становить менше 40% від середнього рівня зарплати. У такій ситуації держава автоматично доплачує необхідну суму до цього порогу, і звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

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Окрім цього, пенсіонери віком від 70 років також можуть розраховувати на додаткові виплати, розмір яких залежить від вікової категорії:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – надбавка 456 грн;

80 років і більше – виплата 570 грн.

Ці суми нараховуються автоматично, але лише тим пенсіонерам, чия щомісячна виплата не перевищує 10 340,35 грн.

Ще одна категорія, якій підвищать пенсійні виплати, – ветерани праці. Вони отримають доплату у розмірі двох мінімальних пенсій за віком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії на 3000 гривень.

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