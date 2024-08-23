Податки в Україні: влада змусить платити репетиторів, орендодавців та таксистів

Український уряд розглядає нові правила оподаткування самозайнятих, в тому числі водіїв таксі. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто працює в Uber, Uklon, Glovo та OLX. Мета цих змін – легалізувати діяльність самозайнятих осіб та збільшити податкові надходження до державного бюджету.

Запропоновано два основні сценарії. Згідно з першим, онлайн-платформи передаватимуть дані про доходи своїх користувачів податковій службі. Далі, самозайняті особи зможуть самостійно сплачувати 5% податку зі своїх доходів. Такий підхід спростить процедуру оподаткування для фізичних осіб. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

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Видання пише, що Міністерство фінансів України запропонувало два варіанти оподаткування для онлайн-сервісів, таких як Uber, Uklon, Glovo, а також онлайн-продавців на платформах на кшталт OLX. Нові підходи спрямовані на боротьбу з неофіційною зайнятістю та збільшення надходжень до бюджету.

Перший варіант передбачає, що онлайн-платформи будуть передавати дані про доходи своїх користувачів до податкової служби. Це дозволить самозайнятим особам реєструватися, відкривати спеціальні рахунки та сплачувати податки автоматично. Від них утримуватиметься 5% від обороту, що значно спростить процедуру оподаткування.

Другий варіант, який підтримує голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передбачає, що онлайн-платформи будуть виконувати роль податкових агентів. У цьому випадку платформи самостійно утримуватимуть і сплачуватимуть податки із заробітку користувачів, що гарантує їхню сплату.

Запровадження нових правил покликане розв'язувати проблему неофіційної зайнятості у сфері онлайн-послуг. Аналітики оцінюють, що додаткові надходження до бюджету від цих змін можуть становити 6-7 мільярдів гривень щорічно.

Очікується, що нове законодавство може бути прийняте вже найближчим часом, що створить рівні умови для всіх учасників ринку та значно збільшить надходження до державного бюджету.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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