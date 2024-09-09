Налічує лише 400 особин: в австралійському парку помітили одного з найрідкісніших ссавців на Землі (відео)

Земля є місцем існування величезної кількості видів, серед яких є й дуже рідкісні. Випадкова зустріч із такими істотами – справжня удача. Одним із таких рідкісних видів є північний волохатий вомбат.

Екологи були вражені, коли на відеозаписі з датчика руху побачили дитинча цього виду. Про це пише IFLScience.

Відео було зафіксоване датчиком руху, встановленим науковцями з Австралійської служби охорони дикої природи (AWC) в заповіднику Річарда Андервуда (RUNR) на південному заході Квінсленду. Всього дослідники переглянули 100 годин відео, перш ніж виявили дещо особливе.

Північні волохаті вомбати є надзвичайно рідкісними: їх чисельність налічує приблизно 400 особин, що робить їх одними з найменш численних ссавців Австралії. Вчені також попереджають, що цей вид перебуває на межі зникнення: залишилося лише три популяції — одна в заповіднику Річарда Андервуда, інша в національному парку Еппінг-Форест і третя в державному лісі Поуранна.

За словами старшого польового еколога AWC Енді Хоу, відео підтверджує, що ці надзвичайно рідкісні вомбати все ще розмножуються в заповіднику, що вселяє надію на їхнє виживання. Дослідники підкреслюють, що, хоча це не перше дитинча, яке з'явилося в заповіднику, воно стало першим, яке було помічено на території парку за останні кілька років.

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Науковці також відзначають, що дитинча виглядає досить здоровим, що свідчить про гарне харчування і наявність усіх необхідних поживних речовин для росту. Хоу вважає, що відео надає багато інформації про стан популяції в заповіднику і демонструє, що вомбати перебувають у сприятливих умовах для розмноження.

Північний волохатий вомбат (Lasiorhinus krefftii) є найбільшим серед трьох австралійських видів вомбатів. Ці тварини можуть досягати одного метра в довжину і важити до 30 кг. Вони є корінними мешканцями евкаліптових лісів Австралії, значна частина яких була знищена в IX та XX століттях через розчищення для сільськогосподарських потреб. Крім того, європейські колонізатори активно полювали на вомбатів, вважаючи їх шкідниками, подібно до вже вимерлого тасманійського тигра.

До 1980-х років залишалася лише одна популяція вомбатів в невеликій частині лісу Еппінг, що налічувала всього 35 особин. Для захисту цього зникаючого виду був встановлений 20-кілометровий паркан навколо їхнього середовища існування, що допомогло захистити їх від дінго та інших хижаків.

На щастя, популяція волохатих вомбатів поступово, але стабільно відновлюється. Згідно з даними, у 2024 році їхня кількість в Австралії зросла до 400 особин. Нещодавно організація AWC отримала грант на суму 384 000 доларів США, який буде спрямований на реалізацію Плану дій з відновлення популяції північного волохатого вомбата. Цей проєкт передбачає комплексний підхід, що включає управління пожежами та покращення харчових ресурсів шляхом запобігання проникненню великих травоїдних тварин на території, де мешкають вомбати.

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