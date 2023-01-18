Наступу з боку Білорусі не буде, але є нюанс: Жданов назвав реальну загрозу

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірність військового вторгнення у 2023 році з боку Білорусі. На його думку, нам варто побоюватись інших реальних речей.

Про це він заявив у коментарі виданню УНІАН. Відповідаючи на запитання, чи можливий наступ з боку півночі експерт відповів негативно.

На його думку, поки там не буде сконцентровано близько 100 тисяч військ росії, побоюватися вторгнення не варто.

“Поки що ми можемо отримати з Білорусі лише ракетні удари. За допомогою ракет Х-22... або ракетами С-300, С-400 містами та об'єктами інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, по військам бити цими ракетами неефективно, особливо якщо вони знаходяться в лісистій місцевості.

При цьому він наголосив, що залітати на територію України російська авіація на сьогоднішній день не може.

“Систему ППО у нас відпрацьовано і з літаками ми розібралися. Для російської авіації небо України закрите. Немає у них стільки ракет, щоб упіймати наше ППО, раніше вони не змогли цього зробити", - наголосив Жданов.

Експерт зазначив, що сьогодні десантного полку для здійснення захоплення Києва наразі на території Білорусі немає. Також там відсутні потрібні полиці для захоплення подальшої території.

“З урахуванням обладнання нашого кордону, угруповання потрібне десь від 70 тисяч, щонайменше 50 тисяч. Минулого року у лютому було 45 тисяч", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Жданов заявив, що Захід не хоче здобути другого Гітлера, і не допустить перемогу росії, незважаючи на деяку повільність у прийнятті рішень.

Раніше стало відомо, що Нідерланди розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Ці системи можуть зіграти на вирішальній ролі боротьби з російським вторгненням.

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