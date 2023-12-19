Назвали на честь піщаного хробака із Дюни: Вчені виявили новий вид грибів, що "вибухають" спорами

Вчені виявили новий вид гриба, який назвали на честь жахливих гігантських піщаних черв’яків із культової науково-фантастичної серії романів "Дюна".

Гриб під назвою Tulostoma shaihuludii є одним із чотирьох нових видів, які були описані в дослідженні, опублікованому в журналі MycoKeys, пише newsweek.

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Усі гриби належать до роду (або групи видів), відомого як Tulostoma, який широко відомий як стеблинчасті пухівки. Інші види отримали назви Tulostoma dunense, Tulostoma hungaricum та Tulostoma sacchariolens.

Ці гриби виробляють невеликі сферичні плодові тіла на кінці стебел, які викидають у повітря хмару пилоподібних спор, коли дозрівають. Спори грибів – це мікроскопічні біологічні агенти, які дозволяють грибам розмножуватися.

Багато грибів пухівки, включно з видами Tulostoma, втратили здатність самостійно примусово викидати спори, покладаючись замість цього на механічний тиск, наприклад як витоптування звірами чи вітром — звільнити їх через "розрив" механізм.

Усі нещодавно описані види пуховиків були задокументовані в піщаних районах Паннонського степу, різноманітних лукових екосистем, які простягаються в кількох країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Австрію, Болгарію, Угорщину, Румунію, Сербію та Словаччину. Види, які мають кілька помітних особливостей серед них, були описані на основі зразків, зібраних в Угорщині протягом більш ніж 25 років.

Tulostoma shaihuludii виділяється вигнутим стеблом, яке є відмінною рисою в межах цього роду. Дослідники обрали назву цього виду на честь піщаних черв’яків із роману "Дюна", оскільки гриб має схожий вигляд і був знайдений у піщаному середовищі існування.

Піщані черв’яки з роману "Дюна" - це колосальні, червоподібні істоти, які виростають до сотень футів у довжину, з гігантськими ротами, наповненими до краю набором кристалічних зубів. Вони агресивні та територіальні, а також їх приваблюють ритмічні звуки. Таким чином, вони надзвичайно небезпечні навіть для мешканців Арракіса, відомих як Фрімени, які навчилися жити поруч із величезними істотами — і навіть їздити на них верхи пустелею.

Останнє дослідження ще більше підкреслює різноманітність цих грибів. Наразі в Угорщині зареєстровано 19 видів, у тому числі чотири нових.

"Панонські, сухі та піщані луки між річками Дунай і Тиса, а також прилеглі території в центральній Угорщині на сьогодні містять 66 відсотків усіх описаних видів Tulostoma, відомо, що зустрічаються в Європі," пишуть автори в дослідженні.

Види Tulostoma загалом рідкісні, хоч і поширені локально, а поточні відомості про їхні популяції в Європі обмежені, згідно з дослідженням. Але дослідники припускають, що в Центральній Європі існує ще багато незареєстрованих видів Tulostoma, які ще належить знайти.

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