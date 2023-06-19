Названо знак зодіаку з 'найстарішою' душею: у нього відмінний інтелект і інтуїція вище середнього

Астрологи стверджують, що кожен із дванадцяти знаків зодіаку має "вік душі", який визначається місцем у сузір'ї. Один із них вважається найстарішим. Він має виняткові здібності – такі люди з'являються на Землі, щоб поєднати людські душі з Всесвітом.

За словами фахівців із зірок, наймолодший знак зодіаку – Овен, а найстаріший – Риби. Саме Риби є справжніми мудрецями серед усіх уродженців зодіакального кола. Вони, завдяки своїй чутливості та сприйнятливості до чужих страждань, є охоронцями знань.

Деякі вважають, що Риби мають надприродні здібності, у них високий інтелект і настільки сильна інтуїція, що вони можуть передбачати розвиток подій. Під цим знаком народилися такі відомі особи, як Альберт Ейнштейн, Фредерік Шопен, Шерон Стоун.

Гороскоп зазначає, що літо 2023 року буде виключно вдалим для зодіакальних Риб. На них чекає відпустка мрії, під час якої вони відчують, що насправді відпочивають, забувши про все. Це буде час, вільний від турбот.

Але уродженця знаку не варто тішитись і втрачати пильність. Зодіакальні Риби повинні особливо побоюватися Скорпіонів, які можуть мати нечисті наміри стосовно них.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.