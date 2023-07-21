Названі продукти, які посилюють та послаблюють запах поту

Природний піт, який виділяється нашим тілом, не має запаху, адже майже повністю складається з води. Коли наша шкіра волога, бактерії на ній починають активно розмножуватися, а їхні продукти життєдіяльності призводять до появи неприємного запаху. Якщо немає можливості прийняти душ відразу після спітніння, кількість бактерій та їхніх продуктів збільшується, що призводить до ще більш вираженого запаху.

Однією з причин збільшеного потовиділення є споживання алкоголю та продуктів з глутаматом натрію і кофеїном. Для зменшення неприємного запаху поту рекомендують обмежити споживання наступних продуктів:

М'ясо, особливо у великих кількостях, може викликати неприємний запах, оскільки його перетравлення відбувається повільніше, ніж перетравлення рослинної їжі. Продукти розщеплення білка потрапляють у кров і піт, де зустрічаються з бактеріями і спричиняють появу неприємного запаху.

Деякі овочі також можуть спричиняти неприємний запах поту. Дослідники рекомендують замінити гарбуз на апельсини, спаржу на селеру, а броколі та цвітну капусту на яблука. Також корисно вживати більше сирих овочів.

Гострі приправи, такі як перець чилі, містять алкалоїд капсаїцин та інші хімічні речовини, які можуть збільшити потовиділення, внаслідок чого з'являється більше поту і неприємний запах.

Деякі ароматні приправи, як кумин, карі та кмин, також можуть призводити до появи неприємного запаху.

У деяких людей надлишок холіну (вітамін B4), який міститься в тунці та червоній рибі, може спричиняти рибний запах тіла.

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Зелені листові овочі, такі як шпинат, рукола та капуста, містять хлорофіл, який може допомогти знизити лужний рівень в організмі і уникнути неприємного запаху з рота.

М'ята має заспокійливі властивості, які допомагають зменшити кількість імпульсів, які доходять до потових залоз, тому менше виділяється поту.

Розмарин має дезодоруючий ефект та блокує зростання бактерій, що спричиняють неприємний запах. Крім того, розмарин містить цинк, що допомагає знизити активність потових залоз.

Пити більше води допомагає позбавити організм від токсинів та відходів, що може сприяти зниженню неприємного запаху тіла.

Замість кави та солодкого чаю краще вживати трав'яні відвари, такі як шавлія, ромашка та меліса, або холодний зелений чай, які допоможуть боротися з неприємним запахом.

Нагадаємо, ми вже писали, як впоратись із запахом поту у спеку.

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