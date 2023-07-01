Названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення

Схуднення завжди потребує зусиль, оскільки ти змагаєшся зі своєю власною лінощами та борешся з організмом, який намагається зберегти статус-кво. Але не засмучуйся! Існують кілька хитрощів, які можуть полегшити цей процес. Давай розглянемо п'ять лайфхаків, які допоможуть віддалитися від порога й досягти бажаного результату.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Покупки в супермаркеті – лише коли ти ситий

Згадай, що трапляється з тобою, коли голодний ти потрапляєш до продуктового магазину. Все, що там знаходиться, стає наголошено привабливим для тебе. Щоб уникнути непотрібних покупок, роби свої супермаркетні походи після прийому їжі, коли ти ситий.

У домашньому холодильнику – нічого зайвого

Ти можеш їсти все, що хочеш, і при цьому схуднути. Але найсмачніші та найкалорійніші страви не повинні постійно перебувати великими кількостями в домашньому холодильнику. Встанови для себе такий алгоритм: купив дозволену порцію – приніс додому – з'їв – забув про це. Зробити це не завжди просто, особливо якщо ти живеш з родиною, яка не завжди підтримує твої зусилля. Але боротися варто, оскільки корисні звички в харчуванні будуть корисними для всіх.

Застілля розпочинай з некалорійної їжі

Заповни свій шлунок овочами, грибами, складними вуглеводами та нежирним м'ясом, і майже не залишиться місця для висококалорійних смаколиків. Цей підхід дозволить задовольнити свою потребу в їжі із меншою кількістю калорій.

Правило п'яти хвилин

Тренуватися іноді лінь, але це абсолютно нормально. Але якщо ти подолаєш початковий бар'єр і розпочнеш тренування, то стане значно легше. Перші п'ять хвилин тренування – найважчі. Це називається "ефект випрацьовування". Подолай цей період, і потім адреналін зробить все за тебе.

Веди записи та зважуйся

Кількість кілограмів на вагах – об'єктивний показник твого прогресу. Створи графік та записуй дані кожні два тижні. Це не тільки допоможе тобі відстежувати прогрес, але й стане мотивацією для подальших зусиль. Мотивація – це те, що рухає тебе вперед.

Раніше лікарі розповіли про 11 способів зменшити передчасне старіння шкіри та запобігти появі зморшок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!