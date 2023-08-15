Названо 5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні

Коли слід вимикати 4G та LTE на смартфоні

Використання мережі 4G на смартфоні дозволяє насолоджуватися швидким інтернетом та розширеними можливостями додатків.

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Проте є ситуації, коли доцільно тимчасово вимкнути цю функцію, щоб забезпечити якість зв'язку та економно витрачати заряд батареї. Експерти порталу itechua надали корисні поради щодо використання мережі 4G в різних умовах.

Місця з поганим покриттям: У зонах з обмеженим покриттям мережі 4G, якщо швидкість не є пріоритетом, можна перейти на 3G або 2G підключення. Це поліпшить якість зв'язку та збереже заряд акумулятора, оскільки телефон не буде постійно переключатися між різними стандартами. Велика завантаженість мережі: У густонаселених районах або під час пікового завантаження мережі 4G, якість зв'язку може знизитися. В таких випадках можна переключитися на 3G, оскільки швидкість з'єднання 3G може бути навіть вищою за швидкість 4G. Тариф з обмеженим інтернетом: Якщо ваш тариф передбачає обмеження на споживання трафіку, перехід на 3G допоможе уникнути непередбачених витрат. Безпека даних: Вчені виявили, що мережі 4G більш схильні до кібератак. У такому випадку, варто звернути увагу на передачу важливих даних через зашифровані пакети і в разі необхідності, вимкнути 4G. Енергозбереження: Вночі або у фоновому режимі деякі програми можуть витрачати зайвий трафік та заряд батареї. Варто розглянути можливість вимкнути 4G під час нічного періоду або повністю вимкнути передачу мобільних даних.

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