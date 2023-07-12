Названо чотири найвідповідальніші знаки зодіаку: на них можна покластися

Чи приходите ви вчасно на зустріч, чи виконуєте обіцянки і чи знаходитесь поряд з тими, хто вам близький, – частково залежить від знаку зодіаку, стверджують астрологи. За їхніми словами, серед усіх уродженців зодіакального кола є чотири, які є дуже відповідальними – на них можна покластися в будь-якій ситуації.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець відомий своєю послідовністю та надійністю. Люди цього знаку зодіаку тримають своє слово, вони приземлені та надають великого значення стабільності та безпеці. Коли Телець щось обіцяє, ви можете розраховувати на те, що він це зробить. Його надійність і сильне плече, на яке можна спертися, роблять його цінним другом та колегою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва – ще один знак зодіаку, який відрізняється особливою сумлінністю та прискіпливістю у всьому, що робить. Він уважний до деталей і завжди працює структуровано та організовано. Надійність проявляється не лише у роботі, а й у міжособистісних стосунках: Діва – вірний друг, на якого завжди можна покластися і який шукає вирішення будь-якої проблеми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг також має репутацію того, хто завжди поруч, коли потрібний. Люди цього знаку передусім амбітні та дисципліновані. Вони ставлять перед собою високі цілі та багато працюють для їх досягнення. Їхнє почуття відповідальності та виконання своїх обов'язків роблять їх надійними партнерами, друзями та колегами. Козеріг – це той, хто завжди тримає курс і тому може вказати вам шлях навіть у важкі часи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Рак дуже дбайливий і з любов'ю ставиться до своєї сім'ї та друзів. Він завжди готовий взяти на себе відповідальність та допомогти іншим. Не дивно, що він також входить до списку найвідповідальніших знаків зодіаку. На нього завжди можна покластися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.