Названо найгірші пари за знаком зодіаку: їхні стосунки приречені

Багато хто хотів би знайти справжнє кохання та побудувати стосунки, в яких панували б романтика та взаєморозуміння. Однак деякі стикаються з проблемами та розчаруваннями, здатними розбити їм серце.

За словами астрологів, іноді причиною проблем є несумісність пари за знаком зодіаку. Так, названо найгірші пари, стосунки яких приречені.

Овен та Водолій

Ці два знаки зодіаку дуже цілеспрямовані, терпіти не можуть критики і завжди домагаються свого, чого б це їм не вартувало. Овни та Водолії прагнуть бути у всьому на висоті і ніколи не погодяться на компроміси. Ця пара постійно буде сперечатися через дрібниці, але ніхто помилок не визнає.

Телець та Рак

Для Тельців найважливіше – матеріальні блага, уродженці знаку досить приземлені та турбуються про нагальні проблеми. Раки витають у хмарах, не рахують грошей і готові поділитися останнім із друзями. Різні погляди на життя та фінанси стануть для пари непереборною проблемою.

Близнюки та Лев

Спокійні та завжди усміхнені Близнюки терпіти не можуть Левів, які хочуть усіма командувати. Якщо між цими знаками виникло тяжіння, це явище короткочасне: вони просто хочуть справити враження, навіть якщо у цьому не зізнаються самим собі. У цій парі обидва мають зовсім різні інтереси та цілі.

Діва та Стрілець

Обидва уродженці зодіакального кола успішно будують кар'єру, ставлять собі високі цілі, багато подорожують та вивчають нове. Однак їх прагнення до свободи стане серйозною перешкодою до шлюбу, та й стосунки з любовних можуть легко перейти в конкуруючі. Діви та Стрільці змагатимуться, хто успішніший.

Терези та Козеріг

Терези намагаються знайти гармонію в житті, завжди сумніваються і не здатні самостійно прийняти якесь рішення. Вибухові Козерога терпіти не можуть такої поведінки, тому злитимуться постійно. Зрештою вони можуть довести Терезів до емоційного зриву, який і стане крапкою у стосунках.

Скорпіон та Риби

Стосунки Скорпіонів та Риб не можна назвати інакше, ніж токсичними. Скорпіони полюбляють маніпулювати іншими людьми. Риби – надто чутливі та легко піддаються впливу. У цій парі кожен матиме свій мотив зберігати стосунки, але обидва партнери відчують себе нещасними, і причин виявиться достатньо.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.