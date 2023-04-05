Названо найщасливіші числа для всіх знаків зодіаку: вони притягують удачу

Багато хто помічав, що деякі числа в їхньому житті відіграють особливу роль. Наприклад, певні дати є вдалими – щастить у всіх справах, за що б не бралися.

За словами астрологів, це справді не випадковість. Так, кожен знак зодіаку має свої щасливі цифри. Читайте детальніше!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Цілеспрямованим уродженцям цього знаку зодіаку судилося досягти великих успіхів у кар'єрі. Їхні щасливі числа: 5, 8, 16, 24, 27, 37, 38, 43, 50, 51.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Людям, народженим під знаком Тельця, не особливо щастить у коханні. Вони стикаються з безліччю перешкод, перш ніж здобути щастя. Їхні сприятливі числа: 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки є сильними, допитливими, пристрасними та мотивованими особистостями, які готові багато вчитися та робити відкриття. Їхні щасливі числа: 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки входять у трійку найуспішніших знаків, хоч і можуть стикатися у житті з певними труднощами. Але ті лише загартовують їхній характер. Щасливі числа: 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви мають сильний характер. Мудрі та рішучі, вони здатні вести за собою людей. Удача завжди з ними, і вони про це знають. Щасливі числа: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Діва (24 серпня – 22 вересня)

Удача майже ніколи не буває на боці людей, народжених під знаком Діви, але це не заважає їм рухатися до своїх цілей. Діви навчилися долати труднощі і є прикладом для інших. Щасливі числа: 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези – один із улюбленців фортуни, особливо в коханні. Ці люди – вічні оптимісти, які завжди одержують те, чого хочуть, і бачать у всьому світлу сторону. Щасливі числа: 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам завжди щастить, особливо у фінансових питаннях, але вони часто схильні бачити поганий бік речей. Уродженцям знаку не вистачає впевненості у собі. Щасливі числа: 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці є улюбленцями удачі, які примудряються уникнути всіх неприємностей і обійти гострі кути. Запорука їхнього успіху – оптимізм, а найщасливіші числа: 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги – це справжні лідери, які знають, як досягти поставленої мети. Людям, народженим під цим знаком, щастить у кар'єрі. Щасливі числа: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

Водолій (20 січня – 19 лютого)

Водоліям не дуже пощастило, їхнє життя схоже на американські гірки, але вони вміло справляються з труднощами. Уродженці знаку є справжніми бійцями, яким завжди вдається твердо стояти на ногах. Щасливі числа: 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби, як правило, неорганізовані та нерішучі, що заважає їм скористатися можливостями, які дарує доля. Вони бояться говорити про почуття і часто страждають від нерозділеного кохання. Щасливі числа: 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.