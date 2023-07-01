Названо найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку в липні: мрії можуть здійснитися

Липень 2023 року принесе багато змін усім знакам зодіаку – кожен матиме день, який можна назвати особливо щасливим. За словами астрологів, цей час є доленосним і здатним "запрограмувати" майбутнє.

Овен – 23 липня

23 липня можуть відбутися події, на які ви зовсім не очікували, тому відзначте цю дату у своєму календарі і проживіть день на повну котушку.

Телець – 18 липня

Ідеальний день для прийняття рішень та здійснення мрії. Використовуйте всі можливості, але не забувайте про безпеку.

Близнюки – 29 липня

Цей день нагадає вам, як важливо повністю присвятити себе своїм цілям та сказати "так" можливостям, які вам надаються. Ризикуйте!

Рак – 19 липня

19 липня ви можете отримати допомогу від когось далекого. Формуйте нові цілі, готуйтеся та плануйте.

Лев – 24 липня

Ви даватимете обіцянки і довго думатимете про стосунки з близькою вам людиною.

Діва – 3 липня

Ви відчуєте себе народженим на світ заново і почнете новий розділ життя в любові та творчості.

Терези – 24 липня

Якщо ви думаєте про серйозні стосунки, не бійтеся зробити перший крок. Це слушний час, щоб зізнатися в почуттях або зробити пропозицію.

Скорпіон – 15 липня

Кращий день, щоб зіткнутися віч-на-віч з тим, що весь цей час стояло на вашому шляху.

Стрілець – 29 липня

Досліджуйте свою чуттєвість – і присвячуйте свій час тому, що приносить вам задоволення.

Козеріг – 19 липня

Слухайте своє серце більше, ніж будь-якого іншого дня. Ризикуйте та насолоджуйтесь всім повною мірою.

Водолій – 21 липня

Обов'язково поміркуйте над уроками, які ви засвоїли, – це дозволить дістатися туди, куди ви хочете.

Риби – 3 липня

Не бійтесь вирушать у дорогу цього дня, перед вами відкриються нові можливості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.