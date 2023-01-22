Названо найсприятливіші та найнебезпечніші дні 2023 року: помилка може дорого коштувати

2023 рік буде не таким важким, як 2022, однак змін виявиться багато, і до них потрібно бути готовими. Щоб мінімізувати ризики при ухваленні важливих рішень, укладанні контрактів, переїзді, їх потрібно планувати на сприятливі дати.

За словами астролога Влада Росса, цього року буде лише 7 дат, які вважаються щасливими. Повний список:

5 травня – день сприятливий для одруження, ділових переговорів та великих покупок;

22 червня – день сприятливий для покупок, вирішення фінансових питань та активної діяльності у будь-якій сфері;

1 липня – чудовий час для довгострокових інвестицій та одруження;

7 липня – сприятливий день для далеких поїздок та подорожей, покупок, активної діяльності;

9 вересня – найкращий час для покупки нерухомості та організації бізнесу;

22 вересня – гарна дата для далеких поїздок та подорожей, навчання, кар'єрного зростання;

23 грудня – сприятливий день для фінансових угод та укладання шлюбу.

Найнебезпечніші дні, коли є ризик потрапити в ДТП, втратити гроші або постраждати від інших неприємностей:

15-20 березня;

19-22 травня;

24-28 червня;

7-10 жовтня;

10-13 листопада;

17-22 грудня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.