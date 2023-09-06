Названо трендовий колір волосся літа-2023

Стилісти назвали оголосили відтінок волосся літа – 2023: колір під назвою "дорогий мед". Він дуже освіжає лице та робить волосся візуально густішим.

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Трендове фарбування складається з кількох тонів блонду, які у поєднанні створюють теплий та соковитий відтінок. Коріння при цьому роблять трохи темнішим, що робить волосся візуально густішим, а колір глибшим. Медовий відтінок робить обличчя свіжішим та сяючим.

Дуже красиво цей колір поєднується із загорілою шкірою. Якщо ж ви білосніжка – використовуйте бронзер.

Перевага цього фарбування в тому, що воно підходить всім кольоротипам. Необхідно просто підібрати свій відтінок. Особливо він підкреслить красу дівчат з натуральним попелястим, солом'яним і русявим волоссям, персиковою чи смаглявою шкірою та світло-коричневими, блакитними чи зеленими очима.

Нагадаємо, ми вже писали про помилки домашнього фарбування волосся.

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