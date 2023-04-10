Названо три знаки зодіаку, які можуть завагітніти у 2023 році

2023 рік стане часом змін для трьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, у їхньому житті відбудеться дуже важлива подія – вони можуть завагітніти.

Так, дитина може з'явитися у Риб, Тельців та Терезів. Читайте детальніше!

Риби

Жінки-Риби можуть завагітніти вже у найближчі місяці, і це змусить їх кардинально переглянути плани на майбутнє. Можливо, вони зважаться на переїзд, задумають ремонт чи змінять роботу, щоб навантаження були меншими. Уродженці знаку будуть під впливом Нептуна та Юпітера, це обіцяє, що всі зміни будуть радісними.

Телець

Для Тельців 2023 рік стане особливо знаковим – до кінця року вони можуть отримати довгоочікувану новину про вагітність. Навіть якщо раніше були проблеми зі здоров'ям, то тепер їх вдасться вирішити. Уродженці знаку почнуть активно готуватися до появи малюка та навіть вирушать на спеціальні курси для мам.

Терези

У житті Терезів справді відбудеться кардинальний поворот – деякі не лише зустрінуть свою другу половинку цього року, а й запланують поповнення у родині. Турбот у уродженців знаку буде дуже багато, але вони принесуть радість. Терези з ентузіазмом візьмуться облаштовувати сімейне гніздечко, і у них все вийде.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.