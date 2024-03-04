Не дайте кротам зіпсувати ваш урожай: перевірені способи боротьби зі шкідниками

Настає час городніх робіт, але перед тим, як щось садити, спершу слід обробити землю й відлякати шкідників. Наприклад, кротів, які руйнують город і поїдають рослини.

Найменш шкідливими методами боротьби з цими тваринами є запахи, які їм не подобаються. UAportal розібрався у цьому питанні та пояснить вам, як легко позбутися від усіх кротів на вашій земельній ділянці.

Дієві та гуманні методи, які допоможуть вам у боротьбі з кротами

Сироватка. Це продукт, який утворюється під час приготування сиру з молока. Її можна легко знайти в будь-якому магазині за низькою ціною. Налийте по склянці сироватки в кожну діру, яку зробив кріт на вашому городі. Такий аромат віджене гризуна, і він швидко залишить вашу ділянку.

Також читайте: Садівники розкрили секрет підживлення сливи

Часник та лимон. Ще один спосіб - це дрібно нарізати головку часнику та один лимон і посипати трохи в кожену купку, яку залишив кріт. Такий метод також змусить його терміново покинути ваш город.

Квіти. Кроти не переносять запаху нарцисів, чорнобривців і рябчика імператорського. Ці рослини дуже отруйні для шкідників, тому вони не наближатимуться до земельної ділянки, якщо ці квіти будуть на вашій клумбі.

Також у боротьбі з кротами будуть корисними кріп, селера, часник, цибуля та базилік, вони теж мають сильний аромат, що лякає кротів. Якщо посадити ці рослини по краях ділянки, ви зможете зберегти свій урожай від шкідників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити свою яблуню від шкідників та хвороб і отримати рясний урожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!