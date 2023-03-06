Не відповіли на питання 'Хто йде?': на росії військовий розстріляв двох побратимів

На росії у Курській області один з мобілізованих солдатів розстріляв двох побратимів. Інцидент стався у військовій частині в Суджанському районі (біля кордону з Україною) в ніч проти 6 березня.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють, що нерозуміння між солдатами виникло, коли один з них стояв на посту вартовим. Коли він помітив, що хтось наближається, то вигукнув: "Стій, хто йде?". Не почувши відповіді на запитання, солдат термінової служби (пишуть, що його звати Магомед) взяв у руки автомат Калашнікова та відкрив вогонь на ураження.

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Як з'ясувалося згодом, Магомед розстріляв своїх же товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамір, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення — його екстрено доправили до лікарні.

"При цьому всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на окрик вартового, поки що незрозуміло", – пишуть російські ЗМІ.

Раніше на росії п'яний російський військовий прийшов у нічний клуб з автоматом. Чоловік скеровував зброю на цивільних.

А у січні цього року у Бєлгородській області росії стався вибух, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Виявилося, що один з солдатів у військовій частині, яка була розташована у сільському будинку культури, підірвав гранату РГД-5.

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