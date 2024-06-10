Не перехопили жодної ракети: ЗСУ вночі уразили російські С-300 та С-400 у Криму — Генштаб

Сили оборони України вночі проти понеділка, 10 червня, уразили російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Атаки зазнав один зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя та ще два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника"", – йдеться в дописі Генштабу.

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Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, військові відмітили подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

У Генштабі зауваживши, що завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, протиповітряна оборона російських окупантів в Криму зазнала суттєвих втрат.

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