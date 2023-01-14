Не ставте мікрохвильові печі на холодильник: чим це загрожує на кухні

Мікрохвильова піч сьогодні стоїть майже на кожній кухні. Щоб цей аксесуар не перетворився на ворога на вашій кухні, слід знати, як правильно його встановлювати.

Перед встановленням обов'язково прочитайте інструкцію. За правилами необхідно дотримуватись віддаленості від інших побутових приладів, а також не забувати про вентиляцію.

Це побутова техніка з нагріванням, тому корпус має охолоджуватись природним шляхом.

Обов'язково враховуйте, що від мікрохвильової печі з боків повинна бути відстань в 10-15 см, а також близько 20 см зверху для вентиляції.

Крім того, якщо ви плануєте ставити мікрохвильову піч у вбудовану шафу, необхідно завжди при готуванні тримати дверцята відчиненими.

Якщо ви вирішили встановити мікрохвильову піч над плитою, то не забудьте про захисний екран над плитою, який закриє її від перегріву.

Якщо ви плануєте поставити мікрохвильову піч на посудомийну машину - подбайте про термоізолюючу підставку.

Найчастіше мікрохвильову піч ставлять на холодильник.

Чому мікрохвильову піч не можна ставити на холодильник?

часта вібрація холодильника призводить до зниження експлуатації внутрішніх деталей. А сам холодильник отримає подряпини, які залишить на ньому мікрохвильова піч. Крім того, це може призвести до падіння техніки.

регулярне нагрівання стін холодильника від мікрохвильової печі може призвести до пошкодження компресора.

нагрівання верхньої частини холодильника, а також охолодження його зсередини може закінчитися пліснявою.

підключення двох електроприладів в одну розетку створить високе навантаження.

Експерти попереджають, що тривала експлуатація мікрохвильової печі в режимі активного приготування їжі не допустима.

Допускається лише тимчасове розігрів їжі. У такому випадку слід врахувати деякі моменти експлуатації печі на холодильнику.

1. Вентиляція

2. Теплоізоляційний шар

Зазначимо, що ідеальним місцем для установки мікрохвильової печі є підвішування на кронштейні. Також допускається використання її на підвіконні та під стільницею, з урахуванням вищевказаних порад про вентиляцію.

Раніше UAportal розповів про 7 секретних функцій використання мікрохвильової печі. Ви будете вражені тим, на що здатний цей прилад.

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