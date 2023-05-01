Не варто викидати вчорашнє пюре: Клопотенко сказав, як приготувати ліниві вареники

Якщо напередодні ви відварили картопля пюре та його виявилося забагато, не спішіть позбуватися його. Український кухар Євген Клопотенко радить спробувати приготувати ліниві вареники з товченої картоплі.

Цей рецепт настільки простий та смачний, що навіть, якщо у вас немає залишків пюре, то варто зварити картоплю, потовкти її та спробувати приготувати цю страву.

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Які інгредієнти потрібні, окрім картопляного пюре:

Борошно – 8 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Олія – 2 ст. л.

Вершкове масло – 50 г

Сіль та перець – по щіпці

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Як готувати:

Візьміть картопляне пюре (якщо немає, то зваріть картоплю й потовчіть її), посоліть та поперчіть. Для засмажки очистьте цибулю та наріжте кубиками. У пательню налийте олію й додайте вершкове масло, підсмажте цибулю до золотавого кольору. Додайте у картопляне пюре яйце, смажену цибулю, всипте борошно та вимішайте тісто. Дошку чи робочу поверхню присипте борошном, розкачайте тісто у дві "ковбаски" та наріжте шматочками. Поставте на плиту каструлю з широким дном, залийте водою, вкиньте лавровий листок та варіть ліниві картопляники протягом кількох хвилин, поки не спливуть.

Подавайте ліниві варенички гарячими, зі сметаною, шкварками чи підсмаженою цибулею.

Смачного!

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