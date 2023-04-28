Не викидайте старий чорний хліб: Клопотенко поділився рецептом домашнього квасу
Квас є популярним напоєм, який гарно тамує спрагу під час спеки. Цей освіжаючий напій можна приготувати й вдома, особливо якщо ви маєте шматки черствого чорного хліба.
Рецептом "домашнього квасу" поділився відомий український кухар Євген Клопотенко. Він переконує, що готувати його просто та швидко.
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Вам знадобляться такі продукти:
- Бородинський хліб (або український) – 400 грамів
- Цукор – 70 г
- Живі дріжджі – 2 г
- Вода – 2,5 л
Як готувати:
Хліб поріжте кубиками (шириною близько 1,5 см) та підсушіть на пательні без олії.
Покришіть дріжджі руками у невелику миску та залийте 100 мл води, додайте 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться.
Перекладіть хліб в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився.
Долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури до 4 днів.
"Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різким буде його смак", – каже Клопотенко.
Коли квас приготується, процідіть його у глечик чи у банки та поставте у холодильник. Домашній квас можна зберігати в холоді до 10 днів.
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