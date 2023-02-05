Тижневий гороскоп на Таро для кожного знака зодіаку: що карти прогнозують на 6-12 лютого

Новий тиждень знаменується головним уроком усвідомлення того, що ви робите щось не так у своєму житті. Лютий змушує нас думати, що ми вже маємо бути налаштовані, утвердитися в тому, що ми думали мати, і якщо ми цього не матимемо, ми можемо отримати невеликий стрес і розчарування.

Карти Таро радять не вчитися на трагічній помилці, а звернути увагу на те, як можна взяти відповідальність за цю помилку. Знавці розповіли, що підготував тиждень з 6 по 12 лютого для кожного знаку зодіаку.

Овен

Карта Таро: Диявол, перевернута

У ваших зусиллях зробити щось швидко, ви або зробите жахливу помилку, або неправильно оціните щось настільки, що зіпсуєте це. Цей тиждень буде для вас дещо суворим, тому що ви не захочете визнавати свою помилку.

Телець

Карта Таро: Смерть

Ви почуваєтеся творчо зруйнованими, ніби ви застрягли в чомусь, з чого не можете вибратися, і цього тижня вам доведеться ухвалити дуже серйозне рішення, яке потенційно може змінити все у вашому житті. "Смерть" тут – це смерть старої роботи та старого мислення.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка пентаклів, перевернута

Цього тижня хтось чогось хоче від вас, і, хоча ви та людина, до якої можна звернутися, ви будете трохи обурені тим, що про вас думають, як про єдиного для цієї роботи. Ви набагато більше, але ви ще не знайшли відповідної вітрини для своїх талантів.

Рак

Карта Таро: Король кубків

Цей тиждень присвячений любові та сім’ї. Ви можете виявити, що ви є центральним гравцем у цій міні-драмі і що ваша присутність є тим, що зберігає мир. Цього тижня до вас звернуться члени сім’ї, оскільки ви "найбільш розумна" та найнадійніша людина.

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Лев

Карта Таро: Шістка кубків

Цього тижня ви відчуєте дружбу, гарний настрій і багато спільного. Ваше ставлення свіже, майже "по-весняному", і ви можете виявити, що прибираєте будинок, змусивши все сяяти. Зі старим і з новим.

Діва

Карта Таро: Повішений, перевернута

Ви знаєте, що не отримуєте того, чого хочете, але ви свідомо намагалися змінити свій погляд на це. Ви якимось чином піднесете себе до статусу переможця, навіть якщо це тільки в вашій свідомості. Ви знаєте, як виживати, і будете продовжувати це робити.

Терези

Карта Таро: Сонце, перевернуте

Невдалі плани та поганий зв’язок забирають ваш добре спланований тиждень і перетворюють його на безлад. Справа не в тому, що трапиться щось жахливе й усі ваші дивовижні ідеї ніколи не побачать світла. Цей тиждень лише зруйнує ваші плани.

Скорпіон

Карта Таро: Помірність

Якщо цього тижня ви докладете спільних зусиль, щоб звести поблажливість до мінімуму, ви побачите, що зробили перший крок до порятунку власного життя. Ви надзвичайно пристрасна людина, яка кидається в усе. Баланс – це те, що потрібно у вашому житті.

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Стрілець

Карта Таро: Десятка жезлів, перевернута

Ви знайомі з потребою чекати. Ви один із найбільш терплячих знаків зодіаку. Однак цей тиждень випробує ваше терпіння, оскільки час тут, цього тижня, полягає в тому, щоб відкласти вас подалі.

Козеріг

Карта Таро: Королева мечів

Ви жорстокі та прямі, і від вас залежить, чи звільнити когось, сказати комусь, що вони неправі, чи наказати людям робити те, що вони повинні робити. Цього тижня ви не в настрої для друзів, коханців або сім’ї. Ви одержимі роботою, і якщо хтось не працює на належному рівні, тоді ви будете тим, хто скаже їм піти.

Водолій

Карта Таро: Сімка пентаклів, перевернута

Цього тижня ви будете уникати критики, оскільки щось у вас, схоже, зазнає краху, а не процвітає. Ваші друзі будуть першими, хто вкаже на те, що з вами щось не так. Вам не подобається, коли вам говорять, що ви не можете щось робити.

Риби

Карта Таро: Паж мечів, перевернута

У пориві наївності цього тижня ви поставите під загрозу щось важливе. Ви були тут раніше, і вигляд дурня вас не хвилює, тому що ви знаєте краще. Однак ви не очікували, що ваш "великий план" так епічно провалиться.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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