Нерухомість зі 'знижкою': як і на скільки українцям вдається збити ціну на квартири

Українці найчастіше купують компактні старі квартири, яким понад 35 років, із середньою площею близько 48 кв. м. Натомість на новіші квартири, збудовані за останні 15 років, припадає лише чверть від усіх угод.

При цьому реальна вартість проданого житла виявляється приблизно на 25% нижчою за середню ціну в оголошеннях. Тобто під час покупки нерухомості покупці часто знижують ціну. Таку інформацію оприлюднила народна депутатка Олена Шуляк ("Слуга народу") у своєму Telegram.

Вона також підкреслила, що ринок нерухомості поступово відновлює свою активність.

"Протягом року кількість угод на ринку нерухомості зросла на 14%, але це все ще становить лише 70% від довоєнного рівня. Основна частина угод припадає на квартири (60%), а решта – на приватні будинки", –зазначається в повідомленні.

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Водночас наголошується, що найбільший попит на житло спостерігається в західних регіонах України, переважно поза межами великих міст.

"Локація має вирішальне значення. 78% угод укладають за межами обласних центрів, причому на столицю припадає лише 10%. Найактивніше купують житло саме на заході країни", – повідомила народна депутатка.

Шуляк зазначила, що під час придбання нерухомості українцям часто вдається суттєво знизити вартість – реальні ціни продажу виявляються на 25% нижчими за середні, зазначені в оголошеннях. Це свідчить про те, що саме покупець диктує умови на ринку.

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Водночас іпотечні угоди в Україні залишаються рідкістю – їх частка скоротилася до 4%, що відповідає рівню 2021 року. Майже половина таких кредитів оформлюється у Києві та Київській області. Таким чином, на більшості території країни житло за допомогою іпотеки майже не купують.

"Процес будівництва нових проєктів також рухається повільно. На заході України з'являються нові об'єкти, але в Києві в основному завершують будівництво раніше розпочатих проектів. Дешевші житлові комплекси часто заморожуються, оскільки ресурси переважно спрямовують на преміум-клас. Це може призвести до дефіциту якісного житла в майбутньому", – зазначила Шуляк.

Нагадаємо, вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася.

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