Деяким пенсіонерам не будуть збільшувати виплати у березні: про кого йде мова

Кому з українців не збільшать пенсії у березні

Вже скоро, в березні, на нас чекає чергова індексація пенсій. Проте не всі пенсіонери зможуть відчути на собі її приємні наслідки.

Про це повідомляє 24tv.ua. Пам'ятайте, що це лише загальна інформація. За більш детальною консультацією рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

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Кому не пощастить з індексацією?

Ті, хто вийшов на пенсію менш як 3 роки тому. Їхні виплати ще не встигли "адаптуватися" до ринкових умов, тому їм доведеться зачекати.

Ті, хто отримує високі пенсії. Ця категорія пенсіонерів не потребує додаткової підтримки з боку держави.

Ця категорія пенсіонерів не потребує додаткової підтримки з боку держави. Ті, хто отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну. Їм держава доплачує різницю, аби вирівняти виплати до мінімального рівня. Після індексації сума доплати просто заміниться на нову, більшу, тому фактично нічого не зміниться.

Які надбавки можна отримати?

Окрім індексації, пенсіонери можуть розраховувати на різні надбавки, які не залежать від неї. Для їх отримання

Надбавки за віком:

від 70 до 74 років: 300 грн

300 грн від 75 до 79 років: 456 грн

456 грн від 80 років: 570 грн

Надбавки за стаж:

за кожен понаднормовий рік: 1% від розміру пенсії (але не більше 20,9 грн)

Інші надбавки:

за виховання дитини до 18 років: 150 грн

150 грн за звання "Почесний донор України": 292 грн

Ідентифікація пенсіонерів:

Пенсіонери зі статусом ВПО мають час до 31 березня 2024 року, щоб пройти ідентифікацію.

Мінімальна та максимальна пенсія:

Мінімальна: 2 361 грн

2 361 грн Максимальна: 23 610 грн

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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