Несподіваний поворот погоди: чи варто чекати заморозків у червні

У травні, замість звичного тепла, українців здивували заморозки та навіть снігопади. Попри те, що до початку літа залишилося лише два тижні, прохолодна погода досі тримається.

Про те, чи варто ще очікувати заморозків в Україні, в інтерв’ю для 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. В Україні раніше вже фіксували заморозки навіть у червні.

"Якщо подивитись на статистику, то подібні атмосферні явища трапляються як у травні, так і в червні", – повідомила Наталія Птуха.

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Водночас представниця Укргідрометцентру висловила надію, що після затяжного періоду північних впливів може змінитися барична ситуація, тобто характер циркуляції повітряних мас, і до України почне надходити більше тепла.

Цікаво, що за весь період метеорологічних спостережень в Україні найнижчі температури, зафіксовані у червні, коливалися від +1 до +9 градусів. У деяких регіонах – зокрема в гірських місцевостях, а також на Волині, Рівненщині, півночі, північному сході та в Дніпропетровській області – місцями температура опускалася до 0,3 – 3,4 градуса морозу. А на високогір’ї Карпат фіксували навіть до -5°C.

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