Ніжніше за жульєн: рецепт грибного крем-брюле

Ця страва за рецептом від Shuba трохи нагадує жульєн, але більш вершкова та ніжна.

Інгредієнти:

Цибуля шалот – 3 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Гриби лисички – 300 г

Лимон, сік – 3 ст. л.

Сушений чебрець – 1 ч. л.

Херес – 2 ст. л.

Молоко 2,8% – 400 мл

Вершки 30% – 150 мл

Яйця курячі – 4 шт.

Пармезан тертий – 50 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Масло вершкове 73% – 2 ст. л.

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Спосіб приготування:

1. Цибулю-шалот і часник дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до прозорості. Додайте нарізані гриби, збризніть лимонним соком і обсмажте кілька хвилин. Додайте чебрець, посоліть та додайте перець. Смажте ще 10 хвилин. Влийте херес і дочекайтесь випаровування. Охолодіть.

2. Змішайте молоко і вершки, посоліть, поперчіть і додайте яйця, після чого перемішайте. З’єднайте з грибами, перемішайте та викладіть у змазані вершковим маслом форми, присипавши тертим сиром.

3. Відправте у духовку на 30 хвилин при 180 °C духовці.

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