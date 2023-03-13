Ні слова про Україну, але з політичним Навальним: що потрібно знати про 95-ту церемонію Оскар

Оголошено переможців 95-ї церемонії нагородження "Оскар" у Лос-Анджелесі. Це була найголовніша подія у світі кіно, де відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2023" в театрі Dolby за традицією. Багато відомих зірок Голлівуду відвідали захід.

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У 2023 році відбулась 95-та церемонія нагородження "Оскар", яка пройшла у театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Заповітні статуетки присуджуються у цьому місці з 2001 року. Ведучим урочистої події став американський гуморист Джиммі Кіммел, який вже вів церемонії в 2017 та 2018 роках. Проте у 2017 році стався конфуз, коли Кіммел помилився і "присвоїв" нагороду за найкращий фільм невірній стрічці.

На цьогорічній церемонії вручення кінопремії "Оскар" організатори внесли кардинальні зміни: вперше за 62 роки червоний хідник був замінений на кольору "шампанського", оскільки світлий відтінок нагадуватиме гостям про пляж та створить атмосферу спокою та умиротворення. Ведучий церемонії Джиммі Кіммел не зміг утримати свій гострий гумор та зазначив, що хідник кольору "шампанського" підказує тому, що крові на церемонії не буде - цим самим натякаючи на минулорічну бійку акторів Вілла Сміта та Кріса Рока.

Український фільм "Будинок зі скалок", створений у співпраці з Данією, Швецією та Фінляндією, також став серед номінантів на кінопремію в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Фільм розповідає історію дітей з Донбасу, які живуть у дитячому будинку біля лінії фронту.

Українські кінематографісти збираються взяти участь у 93-ій церемонії вручення премії "Оскар" вперше в історії країни. Початково вони планували взяти участь у церемонії в темних светриках з написом "Україна", оскільки не хотіли створювати гламурний вигляд в умовах війни в Україні. Проте, їм було заборонено організаторами заходу. Замість цього кіномайстри вирішили вдягнути костюми від українських дизайнерів.

Президент України Володимир Зеленський не матиме можливості виступити з промовою на церемонії. Кіноакадемія відмовилася коментувати це рішення, але голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба критикував його. Він вважає, що якщо фільм "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" у категорії найкращого іноземного фільму, а президенту країни, який перебуває у війні і керує країною, буде відмовлено у виступі на церемонії, то це буде прикладом лицемірства топ-менеджерів і продюсерів у кіноіндустрії.

"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", – заявив Кулеба.

Утім, цілком можливо, що організатори кінопремії змінили своє рішення. Тож чи виступить Володимир Зеленський з промовою на "Оскарі-2023" вже незабаром стане відомо.

Фільм документаліста Деніела Роера "Навальний" отримав нагороду Оскар 2023 у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". У стрічці розповідається про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році.

На церемонії нагородження з'явилася дружина Олексія Навального Юлія в криваво-червоній сукні.

Однак вибір кіноакадемії викликав критику в мережі. Користувачі залишають коментарі під постами про перемогу фільму на Twitter, відзначаючи політичний характер твору та зв'язок з російською опозицією.

Одна з ілюстраторок та режисерок анімації, Марія Озірна, також висловила своє невдоволення вибором кіноакадемії і запитала, яким чином політична промова Юлії Навальної може бути неполітичною.

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