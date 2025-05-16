Ні в якому разі не кажіть це патрульному, інакше залишитесь без прав: юрист попередив українських водіїв

Спілкування з поліцією – звична складова буднів кожного водія. Якщо ви маєте досвід керування автомобілем, то ймовірно вже неодноразово мали справу з патрульними. Деякі з них можуть бути більше зацікавлені у показниках, ніж у реальному порядку на дорозі, тож часто намагаються знайти привід для звинувачення навіть там, де його немає.

Юристи у коментарі для сайту "SUV News" підкреслюють, що керманич може втратити своє водійське посвідчення навіть через необережні висловлювання або некоректні фрази. Передусім, як зазначають фахівці, мається на увазі, звичайно, самостійне визнання провини.

Правники застерігають: патрульні нерідко застосовують навідні запитання, щоб навмисно створити ситуацію, у якій водій через необізнаність або випадково визнає свою вину – прямо чи опосередковано. Наприклад, якщо ви згадаєте, що "трохи вживали" чи пили напередодні, вас одразу направлять на ретельну перевірку на алкоголь, що, ймовірно, завершиться вилученням водійського посвідчення. Аналогічно й у випадках, коли вам приписують створення небезпечної ситуації на дорозі – визнання ризикованого маневру може автоматично стати підставою для позбавлення прав.

Також, як свідчить практика, надмірно агресивна реакція водія часто стає причиною детальнішого огляду з боку поліції. Такі дії можуть призвести до виявлення серйозних правопорушень, які загрожують значними штрафами або навіть втратою водійського посвідчення. У найкращому випадку – ви просто витратите кілька годин свого часу.

Читайте також: Новий дорожній знак у вигляді ромба збив з пантелику навіть досвідчених водіїв: що він означає

"Перше правило під час зупинки – зберігати спокій і ввічливість. Не варто вибігати з автомобіля з документами або проявляти зайву нервозність. Така поведінка викликає додаткові підозри", – рекомендують юристи.

Як не накликати на себе зайвих проблем

Фахівці радять водіям залишатися спокійними, не реагувати на провокаційні дії та дотримуватись наступних порад:

вести діалог стримано й по суті;

уникати детальних відповідей на питання, сформульовані з підказкою;

не виходити з авто без чіткого прохання працівника поліції;

якщо вимоги викликають сумніви – ввічливо з’ясувати їхню законність.

Правники наголошують, що випадки зловживань з боку поліції в Україні радше є поодинокими, ніж системними. У більшості ситуацій патрульні діють у межах закону та коректно поводяться з водіями. Тому немає сенсу одразу реагувати агресивно чи конфліктувати з інспектором.

Якщо вам трапиться адекватний співробітник поліції, який не побачить агресії або явного порушення з вашого боку, велика ймовірність, що розмова швидко завершиться. А у випадку, коли маєте справу з неввічливим або грубим поліцейським, все одно краще зберігати спокій і виваженість, водночас фіксуючи спілкування на відео.

"Відеофіксація – це законне право водія, яке часто допомагає запобігти необґрунтованим стягненням", – наголошує юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!