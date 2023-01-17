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Війна в Україні

Нідерланди розглядають можливості для передачі Україні системи ППО Patriot

Анастасія Крищук

Нідерланди розглядають можливості для передачі Україні системи ППО Patriot

Слідом за Німеччиною та США, Нідерланди розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Ці системи можуть відіграти вирішальну роль у боротьбі з російським вторгненням.

Про це проінформували у виданні Bloomberg з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що в Амстердамі обговорюється питання передачі системи Pаtriot Україні, задля збільшення українського військового арсеналу.

"Нідерланди постійно шукають можливості для надання військової підтримки Україні", — сказала Саша Лувхофф, речниця міністерства оборони Нідерландів.

А також додала, що їх країна надає пріоритет військовим поставкам в Україну без подробиць щодо конкретних систем поставок чи озброєння.

Зазначається, що незабаром уряд Нідерландів ухвалить рішення стосовно цього питання.

Також передачу Україні систем Patriot підтвердив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявивши про це у вівторок президенту США Джо Байдену. Про це пише Reuters.

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів, не зазначивши коли і скільки ЗРК отримає Україна.

Нагадаємо раніше UAportal повідомляв, що США підтвердили передачу Україні нового пакету військової допомоги на майже $2 млрд, який включатиме ППО Patriot

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Війна в Україні