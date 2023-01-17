Нідерланди розглядають можливості для передачі Україні системи ППО Patriot

Слідом за Німеччиною та США, Нідерланди розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Ці системи можуть відіграти вирішальну роль у боротьбі з російським вторгненням.

Про це проінформували у виданні Bloomberg з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що в Амстердамі обговорюється питання передачі системи Pаtriot Україні, задля збільшення українського військового арсеналу.

"Нідерланди постійно шукають можливості для надання військової підтримки Україні", — сказала Саша Лувхофф, речниця міністерства оборони Нідерландів.

А також додала, що їх країна надає пріоритет військовим поставкам в Україну без подробиць щодо конкретних систем поставок чи озброєння.

Зазначається, що незабаром уряд Нідерландів ухвалить рішення стосовно цього питання.

Також передачу Україні систем Patriot підтвердив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявивши про це у вівторок президенту США Джо Байдену. Про це пише Reuters.

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів, не зазначивши коли і скільки ЗРК отримає Україна.

Нагадаємо раніше UAportal повідомляв, що США підтвердили передачу Україні нового пакету військової допомоги на майже $2 млрд, який включатиме ППО Patriot

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