Миколу Тищенка відлупцювали на Львівщині та погрожували розправою – ЗМІ

28 жовтня у Брюховичах на Львівщині було скоєно напад на народного депутата Миколу Тищенка. Невідомий чоловік вдарив народного обранця кулаком у голо.

Низка ЗМІ повідомила, що інцидент стався близько 19 години. Депутат після побиття звернувся із заявою до поліції.

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"У Брюховичах на Львівщині невідомий чоловік вдарив Тищенка кулаком в горло та погрожував фізичною розправою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про напад на нардепа зареєстрована в ЄРДР за статтею "завдання легких тілесних ушкоджень". Нападнику, якщо його спіймають, загрожують виправні роботи строком на рік.

Додамо, що народний депутат у своїх соцмережах не підтвердив та не спростував інформацію про напад на нього.

Що відомо про скандали за участі Тищенка:

Під час карантину у 2020 році заклад, власником якого є Тищенко під назвою "Велюр" продовжував працювати, попри заборону. Його відвідували депутати, чиновники та бізнесмени.

У 2021 році Тищенко заявив, що зовсім не помітив зростання цін в Україні, адже досі купує гречку по 12 гривень за кілограм та яловичину 50-70 гривень за кілограм.

Як майстер спорту з дзюдо Тищенко неодноразово демонстрував бійцівські прийоми у стінах парламенту — то з Кивою, то з колегами Леросом та Куницьким.

Навесні 2022 року зробив собі піар на постачанні дірявих бронежилетів для Київської ТРО. Згодом розслідувачі з'ясували, що амуніція була неякісною, а сам нардеп уникав запитань про надання бронежилетів.

У квітні потрапив в черговий скандал, коли потрапив на відео під час нагородження пістолетом Стєчкіна за "роботу батальйону Архангела Михаїла".

У червні 2022 року Тищенко засвітився у Чехії на вечірці та нарвався на шквал критики у мережі.

Восени 2022 року потрапив у черговий конфуз. Написав, що "звільнив" від окупантів Ліван замість Лиману.

27 січня 2023 року скандального нардепа Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Це рішення виникло після поїздки Тищенка до Таїланду, що викликало обурення в українців.

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