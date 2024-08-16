Нічна атака дронів в Криму: уражено поромну переправу в Керчі та катер у Чорноморському (відео)

У ніч на 16 серпня 2024 в різних куточках окупованого Криму відбивали наліт безпілотників. Окупанти повідомляли про атаки з повітря та з моря.

Місцеві користувачі соцмереж писали вночі, що чули вибухи в Керчі, Севастополі, Чорноморському та поблизу гори Мітрідат.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв відрапортував у соцмережах, що атаку українських дронів на місто відбито. За його словами, над морем було збито три безпілотники.

У соцмережах повідомлялося, що російська ППО відбивала атаку на Кримський міст і поромну переправу в Керчі.

російський моніторинговий канал "Приграниччя" стверджує, що над Кримським мостом було збито вісім ракет. Ще один канал "Радар Крим" близько четвертої ранку повідомив про ракетний удар по Керчі.

Пожежі в Криму. Джерело: Скриншот Пожежі в Криму. Джерело: Скриншот

Офіційно окупанти повідомляли про повітряну тривогу в Керчі та перекриття Кримського мосту.

Український канал "Кримський вітер" опублікував відео зі стріляниною ППО в районі Керчі, а також повідомив, що поблизу поромної переправи "валить дим". Також канал повідомив, що "нічні пожежі відзначалися на околицях Керчі, де нещодавно було помічено встановлення ППО".

Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в Керчі. Джерело: t.me/Crimeanwind

Міністерство оборони росії стверджує, що вночі над морем і в море біля берегів Криму було знищено п'ять українських безпілотників і два безекіпажні катери.

Морські дрони, за непідтвердженими даними, могли атакувати район населеного пункту Чорноморське на північно-західному узбережжі Криму — звідти надходили повідомлення про вибухи.

Зокрема речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що під час нічної атаки на Крим були уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.

У соцмережах росіяни жаліються, що на Кримському мосту утворилися величезні затори: "У пробках на Кримський міст понад дві тисячі машин".

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.

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