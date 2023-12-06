Нова формула нарахування пенсії 2024: Про які нюанси слід знати пенсіонерам

В Україні ведеться робота над проектом закону, який передбачає використання нової формули для розрахунку пенсій. Планується, що нова формула дозволить підвищити розмір виплат для понад половини пенсіонерів, і середній ріст пенсій буде становити 15-20%. Проект закону вже на розгляді в Кабінеті Міністрів, і очікується, що його затвердять до кінця поточного року.

Про це пише korrespondent. За діючою формулою, індексація пенсій відбувається шляхом множення розміру пенсії на коефіцієнт, що дорівнює різниці між індексом споживчих цін за попередній рік та індексом за рік, що передує йому. Проте нова формула буде враховувати не тільки рівень інфляції, а й розмір заробітної плати, що враховується при страхових внесках. Таким чином, пенсія зростатиме пропорційно стажу та розміру заробітної плати, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню виплат для пенсіонерів.

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У 2023 році також планується підвищення вимог до мінімального стажу для отримання пенсії в 60 років. До 2024 року цей термін збільшиться з 30 до 31 року, а до 2028 року тільки половина українців матиме можливість виходити на пенсію в 60 років, решта змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Мінімальна та максимальна пенсії також зазнають змін. У Державному бюджеті на 2023 рік передбачено підвищення мінімальної пенсії з 2093 грн до 2361 грн. Це особливо важливо для тих, хто отримує соціальну допомогу через спеціальний державний орган.

Враховуючи індексацію, особа, яка не працює, може отримувати максимум 2520 грн, а при наявності повноцінного стажу пенсія автоматично збільшиться до 3120 грн для осіб, які досягли 65 років. Пенсії для громадян, яким виповнилося 80 років та більше, і які мають відповідний стаж, зростуть до 3000 грн.

Максимальна пенсія також збільшиться до 23 610 грн, що на 2680 грн більше, ніж раніше. В Україні основними отримувачами максимальних пенсій є пільгові категорії, такі як військові та чорнобильці, а також ті, хто отримував високі зарплати протягом тривалого часу.

Нова пенсійна бальна система, запланована на 2024 рік, може суттєво змінити виплати для окремих груп пенсіонерів. Чиновники, які отримують високі пенсії, можуть очікувати зменшення виплат, зокрема для створення більш справедливої системи.

Окрім того, обговорюється можливість поєднання солідарної пенсійної системи із накопичувальною. Міністрка соціальної політики Оксана Жолнович висловлює думку, що ці дві системи можуть працювати паралельно, забезпечуючи громадянам можливість самостійного управління своїми коштами. Вона зауважує, що накопичувальна система має свої ризики і потребує розвинутого інвестиційного ринку.

У будь-якому випадку, обговорені зміни передбачають індексацію всіх пенсійних виплат з 1 березня 2023 року, забезпечуючи підвищення виплат для значної частини пенсіонерів в Україні.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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