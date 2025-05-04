Новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади: прогноз погоди від Наталки Діденко

З понеділка, 5 травня, в Україні очікується похолодання. Температура повітря в деяких регіонах знизиться до +10°C, а дощі стануть більш частими.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Згідно з прогнозом, 5 травня на заході, півночі та в більшості центральних областей максимальна температура знизиться: на заході до +10…+16°C, на півночі до +12…+18°C, а в центральних областях — до +17…+22°C. Лише на Дніпропетровщині ще буде близько +25°C.

У південних та східних областях тепла погода ще збережеться, температура повітря очікується в межах +21...+26°C.

Типові для травня дощі з грозами 5 травня можливі в західних, північних областях, на більшій частині центральної України, за винятком Дніпра та навколишніх районів, а також на Одещині та Миколаївщині. Причиною опадів стане вплив холодного атмосферного фронту. На решті території України сильних дощів не очікується.

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Також у понеділок по всій Україні буде спостерігатися південно-західний вітер, який згодом зміниться на північно-західний унаслідок проходження холодного фронту, з помірною інтенсивністю, а місцями й рвучким.

У південних та східних областях тепла погода ще збережеться, температура повітря очікується в межах +21...+26°C.

Погода в Києві

У понеділок у Києві очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +15...+17°C.

За словами синоптикині, найближчий тиждень буде прохолодним. Тепліша погода затримається лише на південному сході до середи.

Раніше ми розповідали, що холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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