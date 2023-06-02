Нова незвичайна знахідка у Британії засвідчила, що римляни були одержимі вищипуванням волосся (фото)

Понад 50 стародавніх пінцетів було знайдено під час розкопок у Роксетер-Сіті (Велика Британія). Їх знайшли у графстві Шропшир, де свого часу розміщувалося одне з найбільших римських поселень.

Римське місто Роксетер, Шропшир або Віриконіум Корновіорум, як воно було спочатку відоме, є одним з римських міст, що добре збереглися, в Британії й було таким же великим, як Помпеї в період свого розквіту.

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Знайдення цих косметичних інструментів може означати, що римляни були одержимі вищипуванням волосся під пахвами, пише Arkeonews.

Завчається, що римляни були віддані різним косметологічним процедурам. Вони користувалися лазнями, багато хто мав особистий набір для догляду за тілом, до якого входили спеціальні предмети для чищення вух, засоби для чищення нігтів та пінцет.

Видання пише, що пінцети римляни використовували не тільки для видалення волосся на бровах, а й видаляли небажані волосини на інших часинах тіла. "Римляни надавали перевагу чисто поголеному вигляду, щоб відрізнятися від "варварів", – пише Arkeonews.

Також зазначається, що волосся вищипували своїм господарям раби.

Під час розкопок було також знайдено скляні парфуми, олію для ванн і навіть флакони з-під аплікаторів для макіяжу.

Раніше ми повідомляли, що у римському форті Віндоланда у Нортумберленді у 1992 році знайшли дивний предмет, який міг бути стародавнім фалоімітатором.

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