Нову надшвидку отруйну змію знайшли в Австралії: як виглядає (фото)

Герпетологи виявили новий вид отруйної хлистової змії в Австралії. Змія отримала назву Demansia cyanochasma, або пустельна хлистова змія.

Пустельні хлистові змії поширені в малонаселених районах Австралії. Вони дуже схожі на інших представників свого роду, і відрізнити їх від інших допомогла генетика, пише IFL Science.

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Укус цієї тварини болючий для людини, але призвести до смерті навряд чи зможе. Від нападів D. cyanochasma гине лише її здобич, і переважно це ящірки. У змії досить невеликий обсяг отрути, та і її токсини еволюціонували для ураження інших рептилій, а не ссавців.

Пустельні хлистові змії дуже швидкі й, за словами вчених, використовують свою швидкість як основний захист. Вони вважають за краще тікати, а не нападати на щось більше за них.

Змія була виявлена вченими з Університету Південної Австралії під час дослідження хлистових змій у пустелі Південної Австралії. Дослідження було опубліковано в журналі Zootaxa.

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