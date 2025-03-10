Нові правила в’їзду в ЄС: скільки коштуватиме перетин кордону для українців у 2025 році
З 2025 року для всіх осіб, які не є громадянами ЄС і не володіють довгостроковою візою, запровадять оновлену систему контролю перетину кордону – EES (Entry/Exit System). Для українців, які планують короткострокові поїздки до країн Шенгену, буде введено новий дозвіл на в’їзд, що, ймовірно, буде платним.
Як зміняться умови перетину кордону з ЄС для громадян України в 2025 році, пояснили на офіційному порталі ETIAS-INFO. Громадяни України з біометричними паспортами зможуть і далі подорожувати без віз до країн Шенгенської зони, перебуваючи там до 90 днів протягом кожних 180 днів.
Основною новацією стане обов'язкове сканування паспортів на кордоні через спеціальні термінали з подальшим збереженням даних у системі.
Після введення системи EES не буде додаткових платежів або потреби заповнювати нові документи при в'їзді. Українці, які мають дозволи на проживання, роботу або навчання в країнах ЄС, зможуть продовжувати перебувати в Шенгені понад зазначений термін, як і раніше.
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За що українці платитимуть у 2025 році
Одне з нововведень – система ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей), яка вступить в дію через кілька місяців після запуску EES. Вона стосуватиметься всіх громадян країн, які мають право безвізового в'їзду в ЄС, зокрема українців, які подорожують транзитом або з туристичною, діловою чи медичною метою.
Згідно з новими правилами, перед поїздкою в Шенгенську зону необхідно буде отримати попередній електронний дозвіл ETIAS. Це дозволи потрібно буде оновлювати кожні три роки, а його вартість становитиме 7 євро. Діти до 18 років та особи старше 70 років отримуватимуть дозвіл безкоштовно.
Як отримати дозвіл ETIAS
Для того, щоб отримати дозвіл на в’їзд до ЄС у 2025 році, українцям необхідно виконати кілька обов’язкових кроків, окрім оплати збору:
- Отримати біометричний паспорт – це є обов’язковою вимогою.
- Заповнити онлайн-заявку – перед поїздкою слід подати електронну заявку через сайт системи ETIAS. Процес займе близько 10 хвилин. Заявку потрібно подавати не пізніше ніж за 96 годин до планованого перетину кордону.
- Підготувати необхідні дані – у заявці потрібно вказати особисті дані, паспортні реквізити, інформацію про попередні подорожі та відповісти на запитання щодо безпеки.
- Пройти перевірку – система автоматично перевірятиме надану інформацію через міжнародні бази даних безпеки.
Зазвичай розгляд заявок займає кілька хвилин, але в деяких випадках перевірка може тривати до 30 днів. Після схвалення заявник отримає дозвіл на електронну пошту, і він буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.
Реєстрація в системі обов’язкова для всіх, хто подорожує літаком, кораблем або наземним транспортом. Варто пам’ятати, що дозвіл ETIAS не гарантує автоматичний в’їзд в ЄС – остаточне рішення ухвалюють прикордонні служби відповідної країни.
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