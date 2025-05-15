Новий дорожній знак у вигляді ромба збив з пантелику навіть досвідчених водіїв: що він означає

Правила дорожнього руху постійно оновлюються. Зокрема, нещодавно до переліку затверджених дорожніх знаків додано новий символ.

У державах Євросоюзу він поки застосовується рідко. Однак в Україні також розглядається можливість запровадження цього знака, пише сайт Avtomob, посилаючись на експертні джерела.

"Часто водії не встигають слідкувати за змінами в правилах і, побачивши нові знаки, губляться. Саме така реакція нині викликає квадратний знак із білим ромбом на синьому фоні", – зазначає видання.

Цей знак на дорозі вказує на смуги, відведені для карпулінгу – коли кілька людей пересуваються разом в одному автомобілі. Місцева влада запроваджує таку практику, щоб зменшити кількість приватних авто на дорогах, знизити рівень заторів і скоротити забруднення повітря шкідливими викидами.

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Щоб мати право рухатися цією смугою, в авто повинно перебувати щонайменше двоє – водій та один пасажир. Також дозволено користування такими смугами для таксі, електромобілів та громадського транспорту. Власники електрокарів повинні мати відповідну наліпку, що підтверджує відсутність шкідливих викидів.

У Франції карпулінг розглядається як один із способів вирішення давньої транспортної проблеми. Зараз, за даними експертів, лише приблизно 3% населення країни користується спільними поїздками. Однак уряд планує змінити цю тенденцію – до 2027 року кількість таких поїздок мають намір збільшити втричі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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