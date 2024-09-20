Про що думає людина перед тим, як помре: перший в історії запис моменту смерті (відео)

Канадські дослідники вперше в історії записали активність мозку людини в момент її смерті, що дало нові уявлення про можливі останні думки перед смертю. Дослідження було проведено на 87-річному пацієнті, який страждав на епілепсію і несподівано помер від серцевого нападу під час дослідження. Результати електроенцефалографії (ЕЕГ) зафіксували зміни у мозковій активності за 30 секунд до і після зупинки серця.

Дослідження виявило збільшення так званих "гамма-коливань", що відповідають за відновлення спогадів і сновидінь. Це може свідчити про те, що пацієнт переживав спогади про важливі моменти свого життя безпосередньо перед смертю. У дослідженні, опублікованому в Frontiers in Aging Neuroscience, говориться, що теорія про те, що перед смертю життя "промайне перед очима", може бути правдивою.

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Доктор Аджмал Земмар, провідний автор дослідження, пояснив, що ці результати можуть поставити під сумнів наше розуміння моменту, коли закінчується життя, а також викликати нові питання щодо часу для донорства органів. Однак вчений наголошує, що дані стосуються лише одного випадку, тому необхідні подальші дослідження для отримання більш переконливих висновків, пише LADbible.

На діаграмі ліворуч показано ліву півкулю мозку, а на діаграмі праворуч – праву півкулю мозку. Точка смерті позначена «CA». Джерело: Frontiers in Aging Neuroscience На діаграмі ліворуч показано ліву півкулю мозку, а на діаграмі праворуч – праву півкулю мозку. Точка смерті позначена «CA». Джерело: Frontiers in Aging Neuroscience

Дослідження випадково виявило спалахи в мозку, які можуть свідчити про те, що ми знову переживаємо спогади, коли помираємо. Джерело: Frontiers in Aging Neuroscience Дослідження випадково виявило спалахи в мозку, які можуть свідчити про те, що ми знову переживаємо спогади, коли помираємо. Джерело: Frontiers in Aging Neuroscience

Схожі зміни в мозковій активності раніше спостерігалися у щурів під час смерті, але це вперше подібні зміни зафіксовані у людини. Хоча цей випадок є унікальним, фахівці не можуть стверджувати, що подібні процеси відбувалися б у мозку інших людей, які помирають.

Також слід враховувати, що мозок пацієнта був пошкоджений епілепсією, що могло вплинути на отримані результати. Однак дослідження все одно відкриває нові горизонти у вивченні того, що відбувається з мозком людини у момент смерті.

Доктор Земмар зазначив, що навіть коли людина фізично помирає, її мозок може "відтворювати" деякі з найкращих моментів життя, що дає новий погляд на передсмертні переживання.

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