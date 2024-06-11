Оновлення даних у ТЦК: військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь

Військовозобов’язані особи, які хочуть зареєструватися в новому ТЦК, спочатку мають знятися з обліку за місцем попереднього проживання.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП розповів про це виданню Фокус.

"Якщо виникають форс-мажорні ситуації, наприклад, зараз війна в Україні і людина є внутрішньо переміщеною особою або її населений пункт взагалі перебуває під тимчасовою російською окупацією, вона може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання і встати на військовий облік без явки в свій "старий" ТЦК", – зауважив він.

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Коли ви збираєтеся відвідати військовий комісаріат, переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи. Основними з них є ваші особисті документи та документи, що стосуються військового обліку. Вам слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, військовий білет або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку, вказав Істомін.

"Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних. Але якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних, які треба оновити протягом 60 днів, то зробити це можна взагалі без відвідання ТЦК, оскільки законом передбачено, що зробити це можна у ЦНАПі або навіть за допомогою застосунку "Резерв+", – пояснив представник ТЦК.

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