Офіцерка ЗСУ поділилася порадами, як цивільним підготуватися до мобілізації

Офіцерка Збройних сил України та воєнна політологиня Ірина Сєргєєва поділилася порадами, як підготуватися до призову. За її словами, чоловікам, які ще не воювали та не служили в армії важливо бути готовими до можливої мобілізації.

Експертка наголошує, усі українські військові – це колишні цивільні, а велика частина воїнів почала захищати країну 24 лютого. Про це Сєргєєва розповіла "24 Каналу".

Вона зазначила, що у перші місяці повномасштабної війни новомобілізовані без досвіду воювали в кросівках та джинсах, бо не було належного забезпечення.

"Близько 11 місяців вони вже перебувають у зоні бойових дій без будь-якої відпустки, ротації та відпочинку. І люди наші мають розуміти, що вже завтра вони можуть опинитись там же, замінивши їх. У нас немає просто іншого вибору", – наголосила Сєргєєва.

Офіцерка ЗСУ також вказала на шалені темпи мобілізації на росії та додала, що навіть сили спеціальних операцій – це теж колишні цивільні.

"Кожна мати зараз має усвідомити, що рано чи пізно свого сина вона відправить у бій, кожна дружина має розуміти, що вона від спідниці свого чоловіка відпустить, і кожен чоловік призовного віку має розуміти, що рано чи пізно він буде змушений йти в армію, тому що в нас просто немає іншого вибору", – заявила вона.

Сєргєєва розповіла, що ніхто не приїде воювати за Україну. Партнери можуть надати техніку, але гинути за Україну будуть лише українці.

За її словами, цивільним вже зараз потрібно вчитись хоча б базовим навичкам тактичної медицини, збирати собі екіпірування та дивитись хоча б відео в ютубі, як користуватись АК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи повертатимуть військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону для мобілізації. В Україні змінили правила військового обліку, зокрема, додавши пункти про облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

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