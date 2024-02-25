Окупанти вдарили по Костянтинівці: зруйновано залізничний вокзал, пошкоджено школи, магазини та житлові будинки (фото та відео)

Опівночі 25 лютого російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю одного з об'єктів інфраструктури та виникла пожежа.

На місце події негайно виїхали рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля та перекриття будівлі. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 300 квадратних метрів. Наразі триває її ліквідація.

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Загалом внаслідок обстрілів міста пошкоджено:

3 заклади освіти

2 адміністративні будівлі

12 багатоповерхових будинків

2 приватні будинки

21 крамниця

19 торгових павільйонів

храм

об'єкт інфраструктури

До ліквідації наслідків обстрілів залучено 28 рятувальників та 7 одиниць техніки. Рятувальники продовжують працювати на місці події.

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