Окупанти в Криму готуються до української операції зі звільнення півострова – розвідка

Окупаційна влада у Криму почала готуватися до української операції зі звільнення півострова. Зокрема, росіяни оголосили про запровадження "високого рівня терористичної небезпеки".

Заходи не припиняться до виходу відповідного рішення про скасування. Про це повідомили на каналі Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

"Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".. Згідно з документом, встановлюються високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що такий же рівень загрози також оголошено на підпорядкованих об'єктах окупаційних міністерств:

транспорту,

житлово-комунального господарства,

охорони здоров’я,

палива та енергетики,

промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Зокрема, окупанти у Криму посилять контроль за пересуванням транспорту та громадян, а також зобов'яжуть обов'язково реєструвати тимчасове місце проживання.

У розвідці припускають, що "заходи безпеки" не лише сигналізують про підготовку окупантів до звільнення півострова українськими військовими, але й також про можливі провокації щодо мирного населення з метою звинуватити Україну.

Нагадаємо, раніше генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що звільнення Криму є ключем до перемоги у війні проти рф та припустив, коли ЗСУ зможуть деокупувати півострів.

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