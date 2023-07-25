Оладки з кропиви на сніданок: покроковий рецепт
Оладки з кропиви – це смачна і корисна страва, яка ідеально підходить для літнього меню.
Кропива багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, тому її вживання корисно для здоров’я.
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Для приготування оладок з кропиви вам знадобляться такі інгредієнти:
- Пучок кропиви
- 2 яйця
- Склянка молока
- 1/2 склянки борошна
- Чайна ложка соди
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/2 чайної ложки цукру
- Столова ложка олії для смаження
Приготування:
Кропиву помийте та дрібно наріжте. У мисці змішайте яйця, молоко, борошно, соду, сіль і цукор. Додайте кропиву і перемішайте до однорідної маси. На розігрітій сковороді з олією викладайте порції тіста і смажте з двох сторін до золотистого кольору.
Оладки з кропиви подавайте зі сметаною, медом або варенням. Смачного!
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