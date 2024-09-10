Небезпечно користуватися: BMW відкликає 1,5 мільйона автомобілів

Німецький автогігант BMW оголосив про масштабне відкликання близько 1,5 мільйона автомобілів через виявлені проблеми з гальмівною системою. Це рішення компанії було прийнято після виявлення дефекту в електронному компоненті гальм, який постачає німецький виробник автозапчастин Continental.

Основною причиною відкликання стала потенційна несправність електронного компонента в гальмівній системі, яка могла б призвести до непередбачуваної роботи гальм. Компанія Continental вже визнала проблему і розпочала заміну дефектних деталей, пише Daily Sabah.

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Відкликання такого масштабу матиме серйозні наслідки для BMW. Компанія очікує значних фінансових втрат, пов'язаних з відкликом та ремонтом автомобілів. Крім того, це може негативно вплинути на репутацію бренду та довіру споживачів, пише видання.

Логотип BMW. Джерело: Petersson/pexels.com Логотип BMW. Джерело: Petersson/pexels.com

Проблеми з гальмівними системами в автомобілях BMW стали ще одним ударом для німецького автопрому, який вже стикається з низкою викликів, включаючи зниження попиту в Китаї та зростання витрат на виробництво.

BMW знизила свої прогнози на 2024 рік, очікуючи незначного зниження поставок автомобілів порівняно з попереднім роком. Компанія також прогнозує зниження прибутковості.

Важливо зазначити, що власники автомобілів BMW, які підпадають під відкликання, повинні звернутися до дилера для проведення необхідних ремонтних робіт.

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