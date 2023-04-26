Небезпека від гельмінтів: чому треба мити полуницю з содою і оцтом

Ягоди можуть бути джерелом паразитарних інфекцій, гельмінтозу та гепатиту А, якщо виросли на забруднених фекаліями полях чи якщо їх збирали хворі на гепатит А люди. Тому важливо ретельно мити руки та ягоди перед вживанням. UaPortal дізнався, як правильно мити полуницю, щоб зберегти її смак та аромат, але зробити безпечною. Перед миттям ягоди плодоніжку не видаляйте: так ви захистите її від потрапляння всередину миючих речовин.

Сода

Візьміть чайну ложку соди та розчиніть у літрі води, вилийте розчин у глибоку ємність чи таз. Чим більше ягід – тим більше води та соди. Опустіть полуницю у воду з содою та потримайте кілька хвилин, після чого ретельно прополосніть.

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Оцет

Візьміть половину склянки води та половину склянки оцту. Вилийте у глибоку ємність та занурте у розчин ягоди. Тримайте до 5 хвилин, промийте під водою.

Дезінфікуючий засіб

У магазинах продається спеціальний засіб для миття овочів та фруктів. Використовуйте його за інструкцією. Він найкраще знищує всі бактерії та мікроби на ягоді та не шкодить здоров’ю.

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