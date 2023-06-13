Досвідчені садівники розповіли, що в жодному разі не можна робити у червні

У червні садівники радять уникати певних видів робіт, оскільки це буде марною тратою часу. Особливо це стосується спекотних та сухих днів.

Тепла погода може принести багато життя в сад, але вона також може пошкодити рослини та газон, ще більше пошкодити виконання певних робіт, наприклад підживлення. Про це розповіла гуру садівництва Miracle-Gro, Кейт Тернер, пише Express.co.uk.

За її словами, не варто підживлювати газон, особливо в посушливий період. Земля має бути вологою, щоб будь-яка підгодівля спрацювала, тому, якщо ви не зрошували свій газон із самого початку, зачекайте до осені, щоб почати ніжний догляд за газоном.

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Тернер радить доглядати за рослинами в сухий сезон, однак не поливати мало і часто. Експертка каже, що це лише сприятиме виходу коренів на поверхню ґрунту, а потім їх висушить сонце.

Натомість вона рекомендує поливати щедро та рідше, щоб заохотити коріння залишатися в ґрунті, і рослини це дуже оцінять. Однак не варто поливати вдень. Перевагу поливу треба надати вранці або ввечері.

Також важливо подумати про те, де в саду розташовані рослини. Якщо вони знаходяться під прямими сонячними променями протягом дня, їм може знадобитися полив як вранці, так і ввечері.

Садівники також повинні щотижня підгодовувати рідким кормом, який можна придбати в садових центрах.

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