Основна БМП США: що відомо про М2 Bradley, які Байден пообіцяв передати Україні

США розглядають можливість передавання Україні основної бойової машини піхоти М2 Bradley. Ця техніка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США.

Як повідомляє Reuters, президент США Джо Байден підтвердив таку інформацію. За його словами, питання відправлення БМП Bradley ще розглядається.

"Так", – лаконічно відповів Байден на запитання про можливість передавання цих БМП.

Раніше у виданні Bloomberg повідомили, що питання перебуває на розгляді в американського уряду. Проте остаточного рішення щодо надання бойових машин ЗСУ поки немає.

Колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому Марк Кансіан заявив, M2 Bradley допомогли б збільшити наземну боєздатність ЗСУ, оскільки ця бойова машина фактично є легким танком.

На його думку, якщо навіть уряд США ухвалить позитивне для України рішення, то поставка не буде швидкою.

Що відомо про ББМ М2 Bradley

M2 "Бредлі" – основна бойова машина піхоти, що надійшла на озброєння США в 1981 році після тривалих випробувань. Власну назву отримала на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

Ця БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування.

Американські війська застосували M2 Bradley у війнах в Перській затоці та Іраку.

М2 Бредлі - основні характеристики М2 Бредлі

Основні характеристики M2 Bradley

Габаритні розміри бойової машини:

довжина 6,44-6,45 м;

ширина 3,2-3,6 м;

висота 2,9-2,97 м.

Для М2 Bradley має 8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500, який має потужність 500 к.с. (368 кВт).

БМП на шосе розганяється до максимальної швидкості 66 км/год, на бездоріжжі – 40 км/год, на плаву – 7,2 км/год.

Водночас запас ходу M2 "Bradley" становить 483 км по шосе, а ємність паливних баків — 662 літри.

Чим озброєння БМП M2 Bradley:

25-мм гармата М242 Бушмастер;

7,62-мм спарений кулемет М240С;

дві ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

шість 5,56-мм стрілецьких установок М231 FPW;

три РПГ М72А2.

Боєкомплект:

900 пострілів 25-мм;

2 340 набоїв 7,62-мм;

7 ПТУР TOW;

4 200 набоїв 5,56-мм.

Яка ціна M2 Bradley

Одна одиниця бойової машини піхоти M2 Bradley коштує $3 166 000.

Зарз різні модифікації цих бойових машин піхоти перебувають на озброєнні в Лівані, Греції, Хорватії, Саудівській Аравії та, звичайно, США.

М2 Бредлі - основні характеристики М2 Бредлі

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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